Francesca Tandoi racconta ‘Bop Web’

(Di giovedì 28 marzo 2024) Si intitola Bop Web il nuovo album di composizioni edite e originali della pianista, cantante e compositrice jazzin collaborazione con Matheus Nicolaiewsky (basso) e Sander Smeets (batteria). Il disco è composto quasi interamente da brani originali, la pianista ha scelto infatti di riarrangiare e reinterpretare due grandi classici della musica internazionale: Overjoyed di Steve Wonder, unico brano cantato dell’album, e Agua de beber di Tom Jobim, donando alle composizioni una veste più moderna e ricercata. Daniele Cordisco alla chitarra è lo special guest che appare in due delle tracce inedite dell’album, Lethargy e The Pink Walker. «Il nostro è un trio internazionale con un sound particolare, perché ognuno di noi porta in questo gruppo la propria influenza musicale. – dice– Il ...

Il “Bop Web Tour” di Francesca Tandoi fa tappa a Cava de’ Tirreni, presso il pub e jazz club “Il Moro ”, il prossimo venerdì 22 marzo . In scaletta i brani del suo ultimo album “Bop Web”, incluse le ... (zon)

Francesca Tandoi in concerto - Dopo il grande successo di pubblico in tutta Europa, continuano le date live del “BOP WEB TOUR”. Francesca Tandoi sarà in concerto domani, martedì 26 marzo, presso il Ridotto del Teatro Sociale a ...trentotoday

L’Onu chiede l’immediato cessate il fuoco a Gaza: è la prima volta - Gli Stati Uniti, astenendosi, permettono alla risoluzione di essere approvata. Come risposta Netanyahu annulla la missione israeliana prevista domani a Washington. Kirby: “Non è una escalation” Vai al ...trentino-suedtirol.ilfatto24ore

La pianista Francesca Tandoi sarà in concerto domani a ROVIGO presso il RIDOTTO DEL TEATRO SOCIALE - La pianista e cantante jazz che ha conquistato platee in tutto il mondo con concerti in Europa, Stati Uniti, Russia, India e Giappone Francesca Tandoi ...politicamentecorretto