Frana in Valbisenzio | la Sr325 riapre a senso unico alternato

(Di giovedì 28 marzo 2024) Prato, 28 marzo 2024 –al traffico la, rimasta chiusa a causa delladello scorso 1 marzo. Di nuovo transitabile è quindi il tratto di strada in località Camino-Le Coste, con un sistema diregolato da un semaforo. Alle 14 di oggi, 28 marzo, i primi veicoli sono tornati a percorrere la carreggiata, segnando un importante passo avanti nella riapertura della viabilità della zona. Presenti al momento della riapertura il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai, insieme alla dirigente Rossella Bonciolini, il Comandante della Polizia Provinciale Michele Pellegrini, il capo dell’area tecnica dell’Ente, la ditta Sandretti e il sindaco di Vaiano Primo Bosi. Un grandissimo risultato per il quale ha lavorato con forza il presidente Calamai: “Una ...

