FOTO Ciciretti non si è allenato | a rischio la sua presenza contro il Monterosi

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSeduta pomeridiana per il Benevento che si èal ‘Meomartini’ in vista del match di sabato al ‘Bonolis’il, dopo qualche scatto a bordo campo, si è accomodato subito in panchina e non ha fatto più ritorno sul sintetico dell’impianto del Rione Libertà. A questo punto, considerando il fastidio muscolare che lo ha interessato ieri, la sua convocazione per la gara di Teramo non è scontata. Decisiva la rifinitura che i giallorossi effettueranno domani mattina sempre al Meomartini. Out anche Meccariello che sta proseguendo il suo lavoro per smaltire il fastidio muscolare e Lanini, che ha già iniziato il suo percorso per superare la distorsione alla caviglia. Mister Auteri ha fatto svolgere una serie di esercitazioni tattiche in avvio mentre nelle partite a metà ...