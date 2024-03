Flavio Briatore operato al cuore per un tumore cardiaco benigno | intervento riuscito

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 28 marzo 2024)è statoalall’ospedale San Raffaele di Milano per rimuovere un. Lo ha fatto sapere lo stesso ex team manager di Benetton e Renault in F1 con un videomessaggio sui social: “La prevenzione medica è fondamentale! A seguito di un controllo di routine, sono statoalpoiché avevo una massa benigna che è stata rimossa con unmininvasivo, usando una tecnica endoscopica. L’è perfettamente, ed io ringrazio calorosamente il Prof. Francesco Maisano, il Team della Terapia Intensiva Cardiochirurgica e del mitico Reparto 1° Q del San Raffaele”. SportFace.