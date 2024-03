Fiumicino | un nuovo regolamento di Polizia Cimiteriale per via Portuense e Palidoro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024- Proposto e discusso dalla Commissione Cimiteri il “di”, dedicato alle strutture comunali di(via) e. “Per la stesura del documento, integrato e modificato rispetto al precedente in vigore dal 2014, sono state prese in considerazione le nuove disposizioni sanitarie e lo abbiamo elaborato colmando le assenze normative rilevate durante la gestione quotidiana dei rapporti con l’utenza. – ha sottolineato l’Assessore ai Servizi Sociali e Cimiteri, Monica Picca, presente alla Commissione. – ilé ancora in fase di completamento, ma durante la prossima commissione riusciremo a definirne le linee guida. Non si tratta di semplici modifiche, ma una riforma ...