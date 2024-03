Finanza guardata con sospetto | governo assente dalle partite che contano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Se c’è un tema su cui questonon si sta spendendo granché è quello delle grandifinanziarie. Che non sono soltanto gossip per addetti ai livori (copyright Dagospia) ma temi che indirizzano il futuro economico del nostro Paese. Senza quindi entrare con i piedi nel piatto di aziende private, a volte perfino quotate in Borsa, manca ogni tanto quella voce che gli esecutivi passati non hanno mai fatto mancare. Il liberismo, il laissez-faire, il doveroso allentamento dei lacci e dei lacciuoli sono iniziative meritorie che però in questo momento storico si scontrano con un eccesso di silenzio.consullecheSegui su affaritaliani.it

Borse asiatiche in rialzo in attesa dei dati sull’inflazione negli Usa - Listini in rialzo dopo i guadagni di Wall Street, con l’attenzione spostata sui principali dati sui prezzi al consumo statunitensi previsti per oggi ...ilsole24ore

SPY Finanza/ La verità sui conti dell’Italia e Il nuovo allarme che viene dal Giappone - Dal Giappone nelle scorse ore sono arrivati segnali poco incoraggianti per i sostenitori a oltranza del Qe e per i conti pubblici italiani ...ilsussidiario

Finanza, governo assente sulle partite che contano - Se c’è un tema su cui questo governo non si sta spendendo granché è quello delle grandi partite finanziarie. Che non sono soltanto gossip per addetti ai livori (copyright Dagospia) ma temi che indiriz ...affaritaliani