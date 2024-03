F1 | Bobbi smorza la Ferrari | “Non è cambiato niente L’obiettivo non è il Mondiale | ma…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024) Carlos Sainz ha vinto il GP d’Australia andato in scena domenica a Melbourne. Lo spagnolo ha trionfato al volante della, precedendo il compagno di squadra Charles Leclerc sul circuito semi-cittadino in terra oceanica. Max Verstappen si è ritirato per problemi di affidabilità avuti sulla sua Red Bull. Matteosi è soffermato su quanto successo a Melbourne nel corso di Motor News, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Weekend divertente e diverso. Il bello dello sport è quello di avere risultati imprevedibili, quando diventa tutto scontato si perde un po’ di magia: è successo quello che non ci aspettavamo. Nelle uniche due occasioni in cui Verstappen ha risposto assente, ha risposto presente Sainz prendendosi le vittorie. Sainz estremamente efficace: da quando è arrivato inè estremamente efficace, è meno ...