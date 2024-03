(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo un bellissimodisegnato Mario Cucinella, uno dei più grandi architetti italiani del momento: uno splendido padiglione di legno e sostenibile. Ma soprattutto abbiamoilpiùa diventare uno strumento applicabile a quel ‘che vogliamo declinare anche attraverso la presenza delle Regioni. Lì ci sarà uno spazio proprio per loro”. Lo ha detto l’ambasciatore Mario, commissario generale per l?Italia aOsaka in occasione della presentazione, a Roma, di ‘Selecting Italy – Attrazione investimenti esteri e catene regionali del valore’, che si terrà a Trieste l’8 e il 9 aprile.“Il Giappone è una partnership strategica per ...

Uno stage per collaborare all’organizzazione della partecipa zione dell’Italia alla prossima Expo che si terrà nel 2025 a Osaka, in Giappone. Potrebbe essere l’opportunità dei sogni per molti ... (ilfattoquotidiano)

Expo 2025, Vattani: "Scelto il progetto più adatto al saper fare italiano" - Lì ci sarà uno spazio proprio per loro". Lo ha detto l'ambasciatore Mario Vattani, commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka in occasione della presentazione, a Roma, di 'Selecting Italy - ...adnkronos

Giubileo 2025, il punto. Arrivi di turisti doppi rispetto al 2023 - Il Giubileo del 2025 potrebbe davvero essere un moltiplicatore di occasioni per Roma. Tutto sta a sfruttarlo bene. Per l’Anno Santo sono previsti almeno 35 milioni di arrivi turistici, +170% rispetto ...radiocolonna

Liguria, Confindustria: "lezioni giapponesi" per le aziende in vista dell'Expo Osaka 2025 - Pitto (Liguria International): "Passo importante per contribuire all'internazionalizzazione della nostra regione" ...telenord