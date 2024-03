Eventi a Bologna | cosa fare oggi 28 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28- La Pasqua si avvicina, ma gli appuntamenti non si arrestano. Ecco. Alle 17, il Museo Ebraico propone la presentazione di Il nemico ideale, libro di Nathania Zevi. Intervengono Daniele Paz, presidente della comunità ebraica, e Guido Ottolenghi, presidente Fondazione Museo Ebraico. Alle 16, alla biblioteca dell’Assemblea legislativa della Regione, l’avvocata Elena Ceserani illustra il suo libro La composizione negoziata: una strategia di cambiamento per l’impresa. Alle 18, al Modernissimo, Gianrico Carofiglio presenta il libro L’orizzonte della notte, in dialogo con Susanna Zaccaria. Alle 19.30, la prima italiana di L’herbe de détourne del gruppo musicale Sourdurent al Teatro San Leonardo. Alle 20.30, musica al ...