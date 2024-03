Eurolega basket | Sumner ed Evans devastanti | lo Zalgiris non fa sconti a Milano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Kaunas (Lituania), 28 marzo 2024 – A poco più di una settimana dal successo ottenuto a spese della Virtus Bologna, loKaunas di coach Andrea Trinchieri non lascia scampo neppure all’altra italiana d’: alla Zalgirio Arena cade infatti anche l’EA7 Emporio Armani, che viene battuta 87-83. Un ko che suona quasi come una sentenza di condanna per l’Olimpia, che ora vede quasi come una chimera la possibilità di agguantare un posto ai play-in. La chiave di volta del successo della formazione lituana è racchiusa nei 52 punti segnati nella ripresa, quando sono saliti alla ribalta Edmon Summer, autore di 17 punti con il 100% dal campo (4/4 da due e 2/2 da tre), e Keenan, miglior realizzatore della gara con 20 punti, i quali hanno trascinato l’attacco biancoverde, che ha tirato con il 62% dentro ...

