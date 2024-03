Euphoria 3 | una star anonima spiega perchè dubita che verrà mai realizzata

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 28 marzo 2024) Dopo la notizia che le riprese della terza stagione disono state ritardate, un membro anonimo del cast confessa di avere dei dubbi sul ritorno dello show. Un membro anonimo del cast didella HBO non crede che la terza stagione si farà davvero. Dopo una seconda stagione di successo, che ha visto un notevole aumento degli ascolti, la serie creata da Sam Levinson è in pausa prolungata dal 2022. Recentemente si è diffusa la voce che la HBO abbia cancellato, ma il network ha rilasciato una dichiarazione in cui ribadisce che intende ancora realizzare la terza stagione. Tuttavia, i copioni sono ancora in fase di stesura e la produzione è stata nuovamente rinviata. Sebbene la HBO si sia pubblicamente schierata a favore della terza …