Endless Love streaming | replica puntata del 28 marzo 2024 | Video Mediaset

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nuovo appuntamento oggi – giovedì 28– con la soap turca. Nellaodierna Kemal comunica a Nihan la sua intenzione di stare lontano da lei per un pò, per evitare di complicare la situazione. Zeynep accetta di uscire con Ozan. Ecco ilper rivedere il diciannovesimo episodio trasmesso da Canale 5 in

venerdì 29 marzo 2024 , la serie turca Endless Love tornerà su Canale 5 alle 14:10 con la sua diciassettesima puntata doppiata in italiano e grazie alle straordinarie anticipazioni che stiamo per ... (anticipazionitv)

Endless Love, le anticipazioni di oggi (giovedì 28 marzo): Kemal mette a distanza Nihan - Dopo il cambio di programmazione e lo stop di Terra Amara, torna anche oggi l'appuntamento con la nuova soap opera turca 'Endless Love'. Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda s ...informazione

Endless Love anticipazioni dal 2 al 6 aprile: Zeynep arrestata, la furia di Kemal - Non perdere la prossima entusiasmante settimana di Endless Love, dove il destino si intreccia con il destino in un vortice di passione, tradimento e speranza. Sintonizzati per non perdere nemmeno un ...termometropolitico

Endless Love, ancitipazioni 28 marzo | Confessioni inaspettate - Endless Love è stata una vera rivelazione per la televisione italiana, la storia di come due ragazzi di ceti sociali differenti che si innamorano, combattendo il parere di tutti. Quindi, per tutti i ...newscinema