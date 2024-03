Edoardo Galli scomparso | il padre | “Non credo che sia andato via con qualcuno”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Colico (Lecco), 28 marzo 2024 – Una settimana di paura, speranze, dubbi, incredulità, incertezza. Manca da casa ormai da una settimana, il 16enne di Colico che, giovedì scorso, invece che andare a scuola a Morbegno, ha preso il treno per Milano Centrale e poi da lì non si sa per dove. Tutte le piste seguite inizialmente e tutte le segnalazioni di avvistamenti al momento si sono rivelate fuorvianti. L'unico punto fermo sono le ultime immagini catturate dalle telecamere a poche ore dal suo allontanamento: lo ritraggono con lo zaino di scuola in spalla e due cartellette bianche, di quella da disegno o da educazione tecnica, strette nella stessa mano. Notizie non confermate indicano che in un bar sia stato anche inquadrato insieme ache probabilmente conosce, ma papà Alessandro è scettico. “Tutto può essere, io ...