È finita la guerra commerciale tra Cina e Australia Dal 29 marzo niente più dazi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 28 marzo 2024) Stop alle tariffe punitive sul vinono da parte del governo cinese., con tempi decisamente più rapidi di quanto ci si aspettasse, siglano la pacedopo anni di tensioni che avevano letteralmente azzerato l'import di vinono. In una nota ufficiale, il ministero cinese del Commercio ha annunciato che non è più necessario imporreantidumping sull'import di vino, alla luce del miglioramento delle relazioni commerciali tra i due Paesi. Le tariffe saranno revocate nella giornata di venerdì 29. Esultano i produttorini «Siamo impazienti di rivedere i vinini sulle tavole da pranzo cinesi e di rinnovare il nostro rapporto con clienti e partner commerciali in quel ...