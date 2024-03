Due musicisti abruzzesi di fama internazionale in concerto al Teatro alla Scala di Milano il 10 aprile

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’AQUILA – Sono padre e figlio e sono di Lanciano: Santino Spinelli, in arte Alexian, e Gennaro Spinelli. Sono ben conosciuti a livellopoiché suonano nei più importanti teatri europei riscuotendo grandi consensi di critica e di pubblico. Hanno entrambi un curriculum artistico lungo e prestigioso. Santino Spinelli è stato anche insignito del titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella ed è Cittadino Onorario di Laterza (Taranto). Si sono esibiti in un cast di artisti di grande notorietà per Papa Benedetto XVI a Bresso () davanti a un milione di persone in occasione della Giornata Mondiale della Famiglia. L’evento è stato ripreso in diretta da Rai Uno e diffuso in mondovisione. Più volte si sono esibiti per Papa Francesco. Hanno tenuto concerti in luoghi istituzionali ...