Droga e spaccio in Appennino | operazione ‘Besa 2’ | due uomini arrestati

(Di giovedì 28 marzo 2024) Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 28 marzo 2024 –“Besa 2” contro lodiin: due(un 45enne e un 23enne) e undici denunciati. Gli approfondimenti investigativi dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelnovo Monti su una possibile illecita attività didi sostanze stupefacenti compiuta in alcuni comuni dell’reggiano hanno portato all’avvio, dal mese di gennaio, di un importante attività investigativa che, supportata anche da attività tecniche, ha permesso di accertare l’effettiva attività correlata alla compravendita di sostanze stupefacenti. L’indagine, denominata “Besa 2”, non solo ha disvelato come un gruppo di persone di origine italiana, albanese e nordafricana gravitanti ...