Dove comprare la colomba artigianale a Roma | i migliori indirizzi | pasticcerie e forni

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 28 marzo 2024) Laè il dolce tipico della Pasqua. È il simbolo stesso della festività e la maggior parte delle famiglie italiane fa in modo che non manchi anche quest’anno sulle proprie tavole. I veri estimatori dellapasquale sono, però alla ricerca di un prodottoa garanzia della fragranza e della bontà del dolce. E anche anon mancano certo leacquistare unaunica per materie prime e gusto. Scopriamo alcuni dei principali negozini ai quali rivolgerci.ne nelle qualicolombe artigianali – ilcorrieredellacitta.comartigianali aMarta Boccanera e Felice Venanzi in viale Regina ...