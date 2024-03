Don’t Starve | The Board Game | annunciata la campagna Kickstarter

(Di giovedì 28 marzo 2024) La trasposizione dei videogiochi in forma di giochi da tavolo rappresenta un passaggio importante per qualunque produzione e la dimostrazione del successo di un’idea. Non sono solo i grandi tripla A o i giochi di culto ad arrivare a questo traguardo, e lo dimostra la notizia riguardante. Come riporta anche VG247, Glass Cannon Unplugged ha annunciato la produzione di un gioco da tavolo ispirato proprio a, il videogioco di Klei Entertainment. In realtà siamo nella fase progettuale, con ladi raccolta fondi suche ha preso il via da poco e che porterà, in caso di successo, alla produzione vera e propria. In: Thepotremo giocare da soli o fino a 4 ...

