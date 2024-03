Don’t Nod | la riorganizzazione suddivide lo studio in tre rami con obiettivi realistici

(Di giovedì 28 marzo 2024) In un periodo in cui si sente parlare quasi quotidianamente di licenziamenti nell’industria videoludica, quando giunge la notizia di una ristrutturazione aziendale si inizia a temere il peggio per altri lavoratori. Nel caso diNod, però, sembra che i cambiamenti in corso non prevedano tagli del personale, ma una sempliceinterna. Come leggiamo su Game Developer, lo sviluppatore francese reso noto dalla serie Life is Strange e dal recente Banishers: Ghosts of New Eden ha annunciato una serie di misure per rivedere il proprio organigramma. Il team verrà suddiviso in tre, uno dedicato ai giochi di ruolo, uno alle avventure narrative e uno alle avventure action. La notizia arriva dopo voci poco rassicuranti che si sono diffuse il mese scorso. Un sindacato, infatti, aveva raccontato di una gestione pessima di ...

