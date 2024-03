Donne sterilizzate e schiavitù | il lato disumano di Coca-Cola

Spose bambine, Donne sterilizzate e ridotte in schiavitù . Dalla comodità e dal tepore delle nostre case è difficile immaginare tali orrori, ma il lato oscuro delle bibite zuccherate, quelle che ... (affaritaliani)

Archana Ashok Chaure lavora da quando non era nemmeno adolescente nei campi dello Stato del Maharashtra, in India, trasformato ormai in un gigante della produzione di zucchero. È una sposa bambina, ... (gamberorosso)