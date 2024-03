Donna incinta in carcere | rischia fino a 7 anni di prigione per una recensione negativa

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pubblicato il 28 Marzo, 2024 Una vicenda davvero allucinante si sta verificando in Nigeria, dove una39ennea 7diper aver scritto unasu una passata di pomodori. Lain questione è la 39enne Chioma Okoli, imprenditrice di Lagos che tra l’altro è anchedel suo quarto figlio, cosa che non ha impedito alla polizia di arrestarla e sbatterla in. Su di lei pende l’accusa di aver fatto “commenti schiaccianti” su una passata di pomodoro realizzata dal potente produttore alimentare nigeriano Erisco Foods. Ladella discordia La vicenda è stata raccontata anche dalla Cnn, la quale ha spiegato che l’imprenditrice ha ...

