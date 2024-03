“Difficile decifrarlo” Cosa sa la criminologa sullo scomparso di Colico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 28 marzo 2024) Edoardo Galli, ragazzo di, ègiovedì scorso dopo essere uscito da casa, per andare a scuola al liceo Nervi Ferrari di Morbegno (Sondrio), dove non è mai arrivato. Il caso viene affrontato durante la puntata del 28 marzo di Pomeriggio5, talk show di Canale5 condotto da Myrta Merlino, in compagnia dellaMargherita Carlini: “Dagli elementi che abbiamo quella di Edoardo sembra proprio una decisione che lui ha preso, probabilmente anche programmato, ma non che parta da un dissapore, da un diverbio, da una situazione di conflitto all'interno della famiglia, ma proprio da una sua idea progettuale che ha tenuto per sé anche a fronte del contesto amicale e non solo familiare. Questo rende un po'decifrare le sue decisioni e le sue mosse”. In collegamento sono presenti anche i ...