Diane Guerrero e Juan Pablo Raba protagonisti dell' horror The Whistler

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 28 marzo 2024)saranno idel prossimo filmdi Diego Velasco.saranno i protagonistaThe. Il film, le cui riprese sono iniziate a Cali, in Colombia, racconta la storia dei genitori in lutto Nicole e Sebastian. Ancora sconvolti dalla perditaa figlia, la coppia eredita inaspettatamente una fattoria sperduta nelle pianure venezuelane, dove vengono presto trascinati in un mondo oscuro. Diego Velasco (This Fool) dirige da una sceneggiatura di Carolina Paiz (Orange Is the New Black).è nota soprattutto per ...