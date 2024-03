Detenuti invitati al pranzo di Pasqua | la lezione di accoglienza di cinque famiglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Milano, 28 marzo 2024 – Si chiama “Aggiungi un detenuto a tavola” l’iniziativa dell’associazione Catena in Movimento Onlus, che si propone di far passare a 5le festivitàli in un contesto famigliare, lontano dalle sbarre del carcere. L’iniziativa, lanciata quest’anno per la prima volta, ha raccolto finora l’adesione di quattroche accoglieranno nelle loro case un detenuto con il quale trascorreranno poi la giornata di. LeLe quattroche hanno deciso di accogliere una persona sono due di Milano, una di Monza e un’altra di Trezzano sul Naviglio: nella mattinata di domenica 30 marzo andranno davanti agli istituti di Bollate, Monza e San Vittore per incontrare la persona che trascorrerà con loro ile il ...