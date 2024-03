(Di giovedì 28 marzo 2024) Organi di stampa vicini al Cremlino avrebbero usato l’intelligenza artificiale per creare finte notizie e finti video per sostenere le tesi di Putin: lo conferma un recente report di NewsGuard

La disinformazione creata ad arte dal Cremlino non è certo una novità. C’è una storia però che rischia di diventare la nuova punta di diamante della complessa operazione di controllo ... (open.online)

Deepfake, IA e disinformazione: così la Russia cerca di dare a Kiev la colpa dell’attentato a Mosca - Organi di stampa vicini al Cremlino avrebbero usato l’intelligenza artificiale per creare finte notizie e finti video per sostenere le tesi di Putin: lo ...repubblica

disinformazione ed elezioni, arrivano linee guida Ue per le piattaforme: cosa prevedono - Leggi su Sky TG24 l'articolo disinformazione ed elezioni, arrivano linee guida Ue per le piattaforme: cosa prevedono ...tg24.sky

La Commissione Ue aumenta il lavoro contro le fake news online in vista delle elezioni europee - Bruxelles – Poco più di due mesi e i cittadini dei 27 Paesi membri Ue si recheranno alle urne per rinnovare la composizione del Parlamento Europeo. Ma per le istituzioni dell’Unione è cruciale già da ...eunews