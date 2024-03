(Di giovedì 28 marzo 2024) Organi di stampa vicini al Cremlino avrebbero usato l’intelligenza artificiale per creare finte notizie e finti video per sostenere le tesi di Putin: lo conferma un recente report di NewsGuard

Organi di stampa vicini al Cremlino avrebbero usato l’intelligenza artificiale per creare finte notizie e finti video per sostenere le tesi di Putin: lo conferma un recente report di NewsGuard (repubblica)

L'Ue alle Big Tech, 'per le Europee etichettare contenuti generati da IA' - Le linee guida sono indirizzate a motori di ricerca e piattaforme digitali molto grandi, come designate ai sensi del Dsa, principale strumento dell’Ue per limitare le Big Tech, soprattutto per quanto ...ansa

Deepfake, IA e disinformazione: così la Russia cerca di dare a Kiev la colpa dell’attentato a Mosca - Organi di stampa vicini al Cremlino avrebbero usato l’intelligenza artificiale per creare finte notizie e finti video per sostenere le tesi di Putin: lo ...repubblica

Deepfake, IA e disinformazione…" - Contro ogni evidenza, Vladimir Putin ha scelto la versione a lui più congeniale dell’attacco terroristico alla Crocus City Hall di Mosca. Ne ha attribuito la responsabilità diretta, come mandanti e ...informazione