Dal 14 al 21 Aprile arriva la Salerno Cocktail Week

(Di giovedì 28 marzo 2024) Laè un evento diffuso e dislocato su tutto il Comune diche vede come oggetto la diffusione del bere consapevole, la crescita della Bar Industry locale e una reale interconnessione tra i principali Brand sul mercato e le loro attività ricorrenti. L’obiettivo della SCW è diffondere quanto più possibile la cultura del bere miscelato di qualità, attraverso la relazione tra bartender locali e non, dando un segnale di brio alla movida salernitana che negli ultimi anni ha cercato fuori ciò che non ha ritrovato più nella propria città. È anche l’occasione per innalzare il livello medio dell’Industry smuovendo dall’interno un moto di orgoglio e un senso di appartenenza, favorendo gli scambi commerciali tra i punti di consumo sul territorio e i distributori, nonché dimostrare ai Brand che ...