(Di giovedì 28 marzo 2024) (Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato per truffa ai danni di anziani dopo aver sottratto 50 miladi preziosi ad una 84enne di. Il giovane è stato sorpreso edall Polizia Ferroviaria di Roma mentre era bordo di un treno per rientrare a, quando ormai era sicuro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato per truffa ai danni di anziani dopo aver sottratto 50 mila euro di preziosi ad una 84enne di Padova . Il giovane è stato sorpreso e fermato dall ... (periodicodaily)

Pubblicato il 28 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato per truffa ai danni di anziani dopo aver sottratto 50 mila euro di preziosi ad una 84enne di Padova . Il giovane ... (dayitalianews)

Sorrento: lavoro sommerso, denunciato imprenditore sorrentino. Un lavoratore in nero scoperto dai carabinieri - I carabinieri della stazione di Sorrento insieme a quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli hanno controllato un locale utilizzato ...reportweb.tv

Da Napoli a Padova per truffare anziana, fermato 16enne: con se 50mila euro di bottino - Quest’ultimo, in un orario di poco successivo alla truffa andata a segno, aveva acquistato presso la biglietteria self-service il biglietto per la tratta Padova-Napoli, salendo sul primo treno utile.adnkronos

Truffatore sedicenne sottrae 50mila euro di preziosi ad un'anziana - Quest’ultimo, in un orario di poco successivo alla truffa andata a segno, ha acquistato presso la biglietteria self-service il titolo di viaggio per la tratta Padova-Napoli, salendo sul primo treno ...padovaoggi