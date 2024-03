Cyber Sicurezza | NewsMondo in prima linea insieme alla Regione Lombardia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 28 marzo 2024) In un’epoca in cui ladigitale è al centro delle preoccupazioni globali, Milano si posiziona all’avanguardia nell’affrontare le sfide poste dcon l’evento “Missione: Autodifesa Collettiva“. Programmato per il 10 Aprile 2024, presso il prestigioso Palazzo, Sala Biagi (N4), dalle ore 9:30, questo summit rappresenta una tappa cruciale per istituzioni, imprese e pubblico, nella comprensione e nel rafforzamento delle strategie di difesa collettiva contro le minacce. L’evento “Missione: Autodifesa Collettiva” non si presenta come una classica conferenza, ma si presenta come un punto di svolta per rafforzare la resilienza digitale del nostro ...