(Di giovedì 28 marzo 2024) Dopo lo storico quarto posto iridato della Nazionale femminile guidata dalla skip Stefania Constantini, l’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista anche in occasione dei Campionatimaschilidi, in programma sul ghiaccio della IWC Arena di Schaffhausen (in Svizzera) dal 30 marzo al 7 aprile. Saranno tredici le squadre impegnate nell’evento più importante della stagione, primo passo del percorso di qualificazione olimpica verso Milano-Cortina 2026. La selezione azzurra, scelta dallo staff tecnico azzurro (il direttore tecnico Claudio Pescia e l’allenatore Ryan Fry), sarà composta dai seguenti atleti: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner e lo skip Joel, con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate. Il, capace di vincere ben ...

Curling, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2024: il Team Retornaz punta al podio e sogna il colpaccio - Dopo lo storico quarto posto iridato della Nazionale femminile guidata dalla skip Stefania Constantini, l'Italia vuole recitare un ruolo da protagonista anche in occasione dei Campionati Mondiali masc ...oasport

Curling: l'Italia al via dei Mondiali maschili in Svizzera - Dopo lo storico quarto posto dell'Italia femminile di Curling ai Mondiali in Canada, prende il via sabato 30 aprile la rassegna iridata maschile con ...sportmediaset.mediaset

Mondiali di Curling a Schaffhausen in Svizzera - A Schaffhausen inizia sabato la rassegna iridata con la Nazionale tricolore attesa protagonista. Esordio contro il Giappone. Il direttore tecnico. Pescia: «Conosciamo il valore di avversari che hanno ...ladigetto