Crosetto | niente leva obbligatoria | ma bisogna prepararsi al peggio

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 28 marzo 2024) Durante le celebrazioni per il 101° anniversario dell’Aeronautica Militare a Guidonia, il Ministro della Difesa Guidoha affrontato diverse questioni cruciali riguardanti la sicurezza nazionale e internazionale, in relazione alle minacce provenienti dalla guerra in Ucraina, ma anche dall’aumento degli attentati terroristici in Europa negli ultimi tempi.: L’Europa devead affrontare nuove L'articolo proviene da Il Difforme.