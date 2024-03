Corea del Sud | missione diplomatica dell’Emilia Romagna per interscambi su ricerca e IA

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’Ambasciatrice d’Italia inEmilia Gatto ha ricevuto il 25 Marzo 2024 il presidente della Regione Emilia, Stefano Bonaccini. Accompagnato dall’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, Bonaccini è innel paese asiatico per creare nuoviin materia di big data e intelligenza artificiale,e innovazione, aerospazio e agroindustria. Nel corso degli incontri Bonaccini presenterà la Data Valley con il Tecnopolo di Bologna; la Motor Valley e il distretto della meccatronica e della motoristica; la Food Valley con il suo agroalimentare di qualità . Tra gli altri il presidenteincontrerà il rettore della National Seoul University e le imprese emiliano-romagnole che operano in...

l'asse tra russi a e Corea del Nord spaventa l'Occidente. Il Cremlino ha invia to il capo dello spionaggio russo a Pyongyang questa settimana per colloqui con la sua controparte Nord Corea na. A... (ilmessaggero)

l'asse tra russi a e Corea del Nord spaventa l'Occidente. Il Cremlino ha invia to il capo dello spionaggio russo a Pyongyang questa settimana per colloqui con la sua controparte nord Corea na. A... (ilmessaggero)

Uno Struzzo è stato riportato in uno zoo nella città sudcoreana di Seongnam dopo aver trascorso circa un’ora libero su strade piene di traffico. La polizia e i vigili del fuoco locali hanno lavorato ... (ilfattoquotidiano)

Sa Su Phi arriva da Harrods e pensa a Giappone e Corea - Il brand di womenswear d'alta gamma, totalmente made in Italy, farà il suo debutto con l’AI 2024-25 da Harrods a Londra, all’interno del primo piano del celebre department store, recentemente rinnovat ...it.fashionnetwork

L'iPhone pieghevole non arriverà prima del 2027 (o forse mai) - L' iPhone pieghevole sta diventando sempre più una chimera tech perché la fantomatica versione con schermo flessibile dello smartphone Apple potrebbe farsi attendere ancora a lungo. Le ultime indiscre ...wired

PORDENONE DOCS FEST | Presentato il programma della XVII edizione - XVII edizione / 10 - 14 aprile 2024 24 documentari in anteprima nazionale, 65 film in programma Decine di ospiti da tutto il mondo per cinque giorni ...politicamentecorretto