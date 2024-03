Coppa Marche Prima Categoria La Real Cameranese perde contro il Montecassiano ma è in finale | 2-1 a Chiesanuova

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 28 marzo 2024) La squadra di Pantalone passa il turno per via della migliore differenza reti su montecassianesi e Falco Acqualagna: ora la sfida per il trofeola Vigor Montecosarodi TREIA, 28 marzo 2024 – Con la più dolce delle sconfitte laaccede alladi. I ragazzi di Pantalone, infatti, hanno perso 2-1 al “Sandro Ultimi” diilma riescono ugualmente a passare il turno in virtù del 2-0 rifilato alla Falco Aqualagna, che consente ai rossoneri di mantenere una differenza reti migliore rispetto a pesaresi e maceratesi nella semi. Un momento del match (foto di Alessio ...