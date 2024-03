Contrattura all’adduttore per Kvara

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 28 marzo 2024) (Adnkronos) – Brutte notizie per il Napoli dopo la sosta delle Nazionali: infortunio pertskhelia , impegnato con la sua Georgia. Il giocatore ha rimediato unadella coscia sinistra e questa mattina ha svolto terapie e lavoro in palestra. Difficilmente, dunque, il georgiano sarà a disposizione per il match con l’Atalanta in programma sabato pomeriggio: al suo posto agirà Raspadori nel tridente completato da Osimhen e Politano. Fantacalcio.it per Adnkronos seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .