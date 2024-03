Concorso Guardia di Finanza 2024 2025 | il bando

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ indetto per l’anno accademicoil, per titoli ed esami, per l’ammissione di 1.330 allievi marescialli al 96° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti delladi. I posti disponibili sono così ripartiti: a) n. 1.250 sono destinati al contingente ordinario di cui: 1. n. 21 sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore; 2. n. 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di ...

Tempo di lettura: 2 minuti TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ORE 12.00 DEL 27 MARZO 2024. È stato pubblicato il bando di concorso per l’arruolamento di n. 16 allievi ufficiali in ferma ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 2 minutiÈ indetto per l’anno accademico 2024/2025 il concorso , per titoli ed esami, per l’ammissione di 1.330 Allievi Marescialli al 96° corso presso la Scuola Ispettori e ... (anteprima24)

Roma. È indetto per l’anno accademico 2024 /2025 il con corso , per titoli ed esami, per l’ammissione di 1.330 allievi marescialli al 96° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia ... (casertanotizie)

Al via il Concorso per 1.330 allievi marescialli - CREMONA - Il Comando generale della Guardia di Finanza indice il Concorso per l'anno accademico 2024-2025, per titoli ed esami, per l'ammissione di 1.330 allievi marescialli al 96° corso presso la ...laprovinciacr

Test Minnesota, cos'è e come si supera l'esame dei magistrati: ecco le 567 domande per valutare la psiche - Li chiamano test psicoattitudinali, ma di fatto quelli che verranno somministrati agli aspiranti magistrati a partire dal Concorso del 2026 saranno dei test psicologici per sondare la ...ilmessaggero

Avellino, Eurochocolate e concorsi arrivano altri quattro avvisi - Notificati altri quattro avvisi di garanzia per tre distinti filoni d'inchiesta. Per il Concorso dei vigili urbani truccato è stato notificato l'avviso ad Antonio Mazza, ...ilmattino