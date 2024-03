Concorso docenti secondaria | l’USR Basilicata ricerca commissari Interpello

Oltre 200mila candidati attendono con trepidante attesa la prova orale del Concorso scuola, dopo aver superato lo scoglio della prova scritta. Come si svolgerà la prova per posto comune e sostegno? ... (orizzontescuola)

REGISTRAZIONE DELLA LIVE In virtù di quanto previsto dall’Allegato A, la Prova orale avrà una durata massima complessiva pari a 45 minuti per la scuola secondaria e 30 minuti per la scuola primaria ... (orizzontescuola)

Quando? L’incontro si terrà Giovedì 4 Aprile 2024, alle ore 16. Non puoi seguire l’incontro in diretta? Non ti preoccupare, l’incontro verrà registrato e la registrazione sarà disponibile entro 72 ... (orizzontescuola)

Sapete che in Sicilia esiste un borgo a forma di stella | un gioiello dove la storia incontra la mitologia - Nel cuore della Sicilia sorge un borgo unico nel suo genere: una piccola meraviglia a forma di stella. Qui, storia e mitologia si fondono ...younipa

Concorso “Power Your Future”. Vince il “Curcio” di Ispica - Per la terza volta in quattro anni l'Istituto Curcio di Ispica raggiunge il primo posto in un' importante competizione riguardante l'energia, e più ...radiortm

GPS docenti 2024, il servizio civile universale vale come preferenza o dà anche punteggio - Cresce sempre più l'attesa per l'ordinanza ministeriale relativa all'aggiornamento delle GPS docenti 2024, che sancirà le date di presentazione della domanda.orizzontescuola