Concorsi docenti | ecco le lettere estratte da cui avrà inizio prova orale Comunicazioni USR AGGIORNATO con Lombardia A030

Concorso “Power Your Future”. Vince il “Curcio” di Ispica - Per la terza volta in quattro anni l'Istituto Curcio di Ispica raggiunge il primo posto in un' importante competizione riguardante l'energia, e più ...radiortm

Test Minnesota, cos'è e come si supera l'esame dei magistrati: ecco le 567 domande per valutare la psiche - Li chiamano test psicoattitudinali, ma di fatto quelli che verranno somministrati agli aspiranti magistrati a partire dal concorso del 2026 saranno dei test psicologici per sondare la ...ilgazzettino

Concorso 2020, Ministero ammette errore nel quesito in tema di “condominio” per la classe di concorso Scienze giuridico-economiche A046 - Il Ministero fa “mea culpa” in ordine al quesito in tema di "condominio" somministrato al concorso 2022 durante lo scritto per la classe di concorso “Scienze giuridico-economiche”: le ricorrenti vengo ...orizzontescuola