Comunità energetiche | nasce quella di Arezzo | la mappa del risparmio

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 – Ar-Cer-S sigla è la siglia che sta persolidali alimentate da fonte rinnovabile. E’ stata costituita un anno fa adcon delibera del Consiglio Comunale ed entro l’anno, dopo una mirata campagna di comunicazione, dovrebbe partire. Si tratta della forma energetica collaborativa e solidale incentrata sul sistema di scambio locale di energia elettrica per favorire lo sviluppo sostenibile e ridurre la dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale. Tradotto, cittadini e società potranno condividere l’energia in esubero prodotta dai pannelli solari, con vantaggi per chi produce che per chi riceve. Marco Sacchetti, Assessore all’ambiente del Comune, come funziona laenergetica? «Comporta benefici ambientali, economici e sociali. I primi, ...