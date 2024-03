Compagnoni | «L’Inter ha ucciso il campionato!» Poi esclude una possibilità

Leggi tutta la notizia su inter-news

ha detto la sua sugli ultimi due mesi restanti di stagione. Secondo il giornalista,capolista ha ormaiil. NO? Maurizioa Sky Sport 24 non ha dubbi sui nerazzurri: «haquesto, è la squadra più forte. Non penso che ci sia unadi un milione che possa tornare in discussione il primo posto. È bellissima invece la corsa per la Champions League, l'Europa e la Conference League perché sono diverse le squadre italiane che potrebbero partecipare per l'Europa».