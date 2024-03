Compagnia “San Pio ODV” dai piccoli pazienti del Moscati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa rappresentanza dellaSan Pio ODV è stata ricevuta all’Ospedale Giuseppedi Avellino dal primariodi Pediatria, Eduardo Ponticiello insieme al suo staff e dall’ufficio stampa dell’Ospedale Alessandra Malanga. Parole di elogio sono state espresse dal Presidente dellaSan Pio ODV per il grande lavoro svolto dai medici e dallo staff di pediatria, non per ultimo dal direttore generale Renato Pizzuti. L’obbiettivo dell’iniziativa portata in diversi ospedali in Italia che in Florida Usa è quella di regalare un momento di spensieratezza in momenti delicati come quelli vissuti da tante famiglie, soprattutto in periodi di festa come questi. Come disse Basil Hume: “ Il grande dono della Pasqua è la speranza”. Con questo auguro una serena Pasqua di pace. Cav. Diego ...