Como vs Sudtirol | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 28 marzo 2024) Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I lariani sono in lotta per la promozione diretta, gli altoatesini per accedere ai playoff.vssi giocherà lunedì 1 aprile 2024 alle ore 15 presso lo stadio SenigalliaVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani sono all’inseguimento di una promozione in massima serie dopo oltre venti anni dall’uultima volta. Lo scivolone di Cremona di due giornate fasembra essere già un ricordo, visto che la squadra di Roberts si è subito riscattata battendo il Pisa ed è tornata al quarto posto, a due punti dal secondo Gli altoatesini non hanno perso le speranze di entrare nei playoff, e la vittoria contro la Cremonese, la seconda nelle ultime tre giornate, ha rafforzato le ambizioni della squadra di Valente, ora a ...