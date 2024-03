Comico Sinner | non tutti l’hanno notato | episodio da ridere VIDEO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 28 marzo 2024) Un curioso e simpaticoche ha visto come protagonista Janniknel corso del suo ultimo match: nonlo hannoIn questo momento si trova negli Stati Uniti D’America dove sta affrontando il “Miami Open“. Ovviamente stiamo parlando di Jannikche vuole continuare a sorprenderee soprattutto se stesso. Il suo obiettivo è fin troppo chiaro: continuare a lavorare per diventare il migliore in questo sport. Di strada da fare ce ne è ancora, lo sa benissimo il nativo di San Candido, gli avversari pure daranno filo da torcere ma lui non ha assolutamente nulla da invidiare agli altri. Esilarantedi Jannik(Foto LaPresse) Cityrumors.itNel corso dell’ultimo incontro, quello vinto contro ...