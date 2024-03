Come mai è finita la relazione tra l' ex di Francesco Renga e l' attore piemontese?

Kate Middleton non è purtroppo l’unica under 50 colpita da un tumore. Prima di lei, molti altri: Fedez, operato nel 2022 di tumore al colon; la showgirl Wanda Nara, che ha annunciato a gennaio di ... (ilfattoquotidiano)

Valeria campionessa de L'Eredità per la prima volta: non sono mancati colpi di scena nella puntata del game show di Marco Liorni andata in onda questa sera su Rai 1. Innanzitutto al Triello ci sono ... (liberoquotidiano)