Colpiremo i caccia F-16 usati dall' Ucraina ovunque | Putin fa tremare la Nato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 28 marzo 2024) Da quando un commando armato ha fatto strage a Mosca, uccidendo parte del pubblico di una sala concerti, e da quando il Cremlino ha reagito intensificando i bombardamenti sull', non si fa che ventilare la possibilità di un'escalation e del coinvolgimento diretto di altri Paesi. Ora istatunitensi F-16 forniti all'diventeranno un obiettivo legittimo per la Russia se verranno utilizzati contro le forze armate di Mosca da aeroporti di Paesi terzi. Lo ha detto il presidente russo Vladimirdurante una conversazione con i militari nella regione di Tver. «Naturalmente, se vengono utilizzati da aeroporti di Paesi terzi, diventano per noi un obiettivo legittimo, non importa dove si trovino», ha detto rispondendo a una domanda su se le forze armate russe distruggeranno gli F-16 ucraini negli aeroporti ...