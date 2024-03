Col governo di destra anche Ita Airways torna a volare | perdite azzerate | ricavi record e più passeggeri

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 28 marzo 2024) Antonino Turicchi fu uno dei primi manager nominati falMeloni: nel novembre del 2022 il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, lo indicò quale nuovo Presidente di Itaquando la compagnia di bandiera partecipata dal Mes navigava in acqua, anzi, in cieli più che tempestosi. Oggi Ita, che non ha perso il simbolo tricolore e le rotte italiane ed è in trattative per “sposare” la tedesca Lufthansa, con Turchetti per la prima volta fa registrare una netta inversione di tendenza con un risultato netto, nel 2023, che ammonta a -5 milioni mentre itotali ammontano a 2,4 miliardi, +0,9% rispetto al 2022. L’Ebitda ammonta a 70 milioni di euro. Itae le prospettive rosee su crescita e“Abbiamo azzerato la perdita quasi a zero, solo meno 5 ...