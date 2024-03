Clamoroso Gravina | si schiera dalla parte di Acerbi | “Sentenza va accettata Crediamo alle sue parole | quando lo vedrò lo abbraccerò”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il presidente della FIGC, Gabriele, ha espresso soddisfazione e sostegno perdopo le accuse di razzismo. Gabriele, il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), ha espresso il suo sostegno e la sua approvazione per l’assoluzione di Francescoaccuse di razzismo. Il giocatore è stato recentemente assolto da tali accuse, enon ha esitato a commentare pubblicamente la decisione. In una dichiarazione rilasciata oggi,ha dichiarato: “C’è una decisione del giudice che tutti devono accettare, compreso chi non si sente soddisfatto. Esistono principi che devono essere rispettati altrimenti corriamo il rischio di far saltare tutto il sistema. Io accetto il verdetto e sul piano umano non mi esimerò ...