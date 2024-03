Cina | zona dimostrativa a emissioni quasi zero entra in funzione a Boao 2

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 mar – (Xinhua) – Ladidi carbonio, nella provincia meridionale cinese di Hainan, e’ta inin vista della Conferenza annuale delForum for Asia (BFA) 2024. Attualmente, laha completato 18 progetti in 8 categorie e ha raggiunto lo stadio didi carbonio pari. (Xin) Agenzia Xinhua

Hangzhou , 24 mar – (Xinhua) – Artiste in costumi tradizionali partecipano a una parata in barca durante le celebrazioni del Festival Huazhao nella Zona umida di Xixi a Hangzhou , ... (romadailynews)

Hangzhou , 24 mar – (Xinhua) – Artiste in costumi tradizionali partecipano a una parata in barca durante le celebrazioni del Festival Huazhao nella Zona umida di Xixi a Hangzhou , ... (romadailynews)

Terracina – Nella mattinata di ieri a Terracina (LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno ricevuto una chiamata d’aiuto da parte di cittadina classe 70 residente a Terracina (LT) in quanto ... (temporeale.info)

“Tracce d’Oriente: prime testimonianze di reggini nella Cina imperiale del novecento” - A seguito della fine delle ostilità delle guerre dell’Oppio e della rivolta dei Taiping, la Cina ebbe a subire l’invasione del Giappone, e successivamente alla suddivisione delle varie zone ...strettoweb

Cina in allerta per una tempesta di sabbia dalla Mongolia: il cielo si accende di giallo - Il Centro Meteorologico Nazionale della Cina (NMC) ha emesso un' allerta gialla per tempeste di sabbia che hanno colpito la Mongolia mercoledì. Il fenomeno, ripreso dalle telecamere, ha trasformato il ...tg.la7

Venerdì 29 Marzo il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza una conversazione sulla presenze di reggini nella Cina imperiale del Novecento - A seguito della fine delle ostilità delle guerre dell’Oppio e della rivolta dei Taiping, la Cina ebbe a subire l’invasione del Giappone, e successivamente alla suddivisione delle varie zone ...informazione