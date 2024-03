Cina | esploriamo zona medica speciale di Boao

Pechino, 25 gen – (Xinhua) – Il distretto di Qingshanhu , nella citta’ di Nanchang, nella Cina orientale, e’ la quarta base industria le del Paese per quanto riguarda gli indumenti in maglia. Seguite ... (romadailynews)

Il turismo reinventato - Il turismo reinventato: dalle mete tradizionali alle esperienze virtuali Il settore turistico è in costante evoluzione per adattarsi alle esigenze dei viaggiatori contemporanei, sempre più de [...] ...advtraining

Un veicolo elettrico su quattro venduto nel 2024 in Europa sarà prodotto in Cina - La Cina è in vantaggio e le sue aziende statali hanno un'enorme ... Per il suo progetto più ambizioso, Cygames sceglie di esplorare (con grande... 27 MAR Xbox: le dichiarazioni di Phil Spencer ...auto.hwupgrade

Kia Corporation nomina nuovi capi design per Europa e Cina - ): Kia Corporation rafforza il suo team di design con l'arrivo di Oliver Samson per l'Europa e Seungmo Lim per la Cina, ...affaritaliani