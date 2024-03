Cina | eliminera’ tariffe anti-dumping su vino australiano

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pechino, 28 mar – (Xinhua) – Il ministero cinese del Commercio oggi ha annunciato che il Paeselesovvenzioni sula partire da domani. Alla luce dei cambiamenti avvenuti nel relativo mercato vinicolo cinese, non e’ piu’ necessario imporre talisulle importazioni dioriginario dell’Australia, ha dichiarato il ministero in un comunicato. Lesono state imposte il 28 marzo 2021 per un periodo di cinque anni. (Xin) Agenzia Xinhua