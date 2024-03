“Ci amiamo tanto” Un’altra scelta a Uomini e Donne | nuova coppia in studio | volano i petali rossi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 marzo 2024) Uno dei momenti più emozionanti diè andato in onda nella puntata di giovedì 28 marzo. Si è formata unanel programma, ma a fare rumore è stata anche la storica decisione di Maria De Filippi. Mai prima d’ora aveva fatto unasimile, ma a sorpresa ha annunciato qualcosa che inevitabilmente ha fatto entusiasmare anche il pubblico. Sono scesi i consuetinellodiper omaggiare la nascita di questa. Tanta commozione nel parterre, ma anche per i telespettatori incollati davanti al piccolo schermo. La felicità è stata palpabile e per lui finalmente è arrivato il momento di sorridere, dopo aver vissuto in ...